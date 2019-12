Miracolo nella 34a strada | trama | cast e anticipazioni del film

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019)34adelDomenica 22 dicembre, dalle 21:21, su Canale 5 andrà in onda34esimadiretto da Les Mayfield. Il grande classico natalizio figura ogni annoprogrammazione di dicembre ed è il secondo remake del celebre Ildella 34ªdel 1947 diretto da George Seaton.34a: laLa prima scena delè datata 24 novembre: il giorno del ringraziamento. I magazzini Cole hanno organizzato una sfilata di Babbo Natale (il signore Tony Falacchi) in una carrozza con slitte finte, ma Tony viene scoperto essere ubriaco durante il lavoro da Kris Kringle che fa lo sospende. La signora Dorey Walker decide di assumere proprio Kris per il ruolo di Babbo Natale, data la sua grande somiglianza con il personaggio natalizio. Tutti i bambini del quartiere credono che lui ...

