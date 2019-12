Milano | papà rapisce figlie per la seconda volta

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una vicenda davvero inquietante è avvenuta nei giorni scorsi a, dove un uomo di quaranta due anni, chiamato Maher Balle, ha rapito la figlia di undici anni. E’ subito partita una denuncia ed ora le forze dell’ordine stanno facendo il possibile per riuscire a trovarli. Sono ore di ansia e preoccupazione per la piccola, che è stata portata via dal padre, un’ora prima della fine delle lezioni scolastiche. Secondo le informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che non sia la primache quest’uomo abbia portato via la figlia dalla madre. La primalo ha fatto nel 2016 ed ha deciso di portarla in Siria, da dove viene. Ci sono voluti molti anni ed un lungo lavoro della polizia internazionale, per riuscire a riprenderla e riportarla dalla madre. Erano solamente poche settimane che era potuta tornare a stare con lei. Quella mattina, la donna si è ...

Rvaticanaitalia : 'Il #Papa sottolinea con i gesti il suo pensiero sulla questione migratoria: Francesco ha a cuore che siano salvate… - caritas_milano : Un nuovo #EmporiodellaSolidarietà #Caritas a Niguarda sotto le “Case del Papa” Venerdì #20dicembre la presentazion… - RedazioneLaNews : #Milano Milano, bimba rapita dal papà fuori da scuola: era tornata dalla mamma solo pochi giorni fa -