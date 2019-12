Milano | il Sogno del Natale non si avvera | chiude in anticipo il villaggio travolto dalle

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Termina inla difficile esperienza deldel, ilnatalizio all'ippodromo dicritiche dei clienti inferociti. I cancelli siranno per l'ultima volta la sera del 24 dicembre e non il 6 gennaio come da programma. "Siamo costretti a questa scelta per i continui attacchi e le costanti denigrazioni avvenute sui canali social e digitali", hanno scritto gli organizzatori, "abbiamo lottato per oltre un mese contro una pioggia eccezionale, di più non potevamo fare". Ai microfoni di Fanpage avevano ammesso: "Siamo al cinquanta per cento di quello che avremmo voluto mettere".

RobertoBurioni : Il mio sogno è che questi gesti di altruismo diventino così comuni da non fare più notizia. Bravi i bambini, bravi… - redazioneiene : “Il futuro di Francesca è roseo”. Quando doveva ancora nascere non era così. @gaetanopecoraro ci racconta una spera… - davidepress : RT @RobertoBurioni: Il mio sogno è che questi gesti di altruismo diventino così comuni da non fare più notizia. Bravi i bambini, bravi i ge… -