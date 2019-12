Mika dedica nuovo album alla madre malata di cancro

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ospitetrasmissione Domenica In,(vero nome Michael Holbrook Penniman Jr.) ha raccontato il momento molto difficile che sta attraversando. La, a cui è molto legato e a cui deve moltissimo, combatte contro unal cervello. L’ultimo(My Name is Michael Holbrook) lo ha realizzato pensando a lei per tutto il tempo. “Hoto questoa mia” ha detto“per ogni sfida successa in questi ultimi due anni. Ogni due mesi pensavo che il problema fosse superato e invece no. Adesso sta soffrendo, ha unmolto grave e difficile da gestire”.è consapevole di essere ciò che è diventato grazie. È stata lei, infatti, a spingerlo verso la musica, dopo esser stato cacciato da scuola, a fargli scoprire il suo valore. “Per un figlio come me, che ha avuto un rapporto di amore molto forte, è terrificante ...

