Migranti | nuovo sbarco in Puglia | 30 migranti arrivano a riva dopo essersi incagliati tra

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) "Sarebbero in viaggio da 7 giorni e con le attuali condizioni meteo e il vento forte hanno avuto piuttosto fortuna di arre a", ha raccontato la Croce Rossaaver prestato soccorso isbarcati in provincia di Lecce: "Qualcuno ha riportato ferite lievi, alcuni sono stati medicati sul posto e uno deiè stato ricoverato per ulteriori accertamenti".

Bart__Alex : Bergoglio vara un nuovo termine: “Migranti forzati” ITALIANI FORZATI A MANTENERE CHIUNQUE - Francesca30301 : Bergoglio vara un nuovo termine: “Migranti forzati” - ChiaraCh : RT @SuperFiammetta: #Bergoglio e Nuovo Cattolicesimo Wow! Adoriamo nostro signore 'Salvagente', il salvatore per la nuova alleanza. #Vatica… -