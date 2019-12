“Mi viene da piangere” Bianca Guaccero crolla a Detto Fatto | “È la prima volta che lo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019)in lacrime a. La conduttrice ha salutato il pubblicodelle vacanze natalizie e nel farlo si è lasciata andare a una confessione. Jonathan le fa notare di avere una luce diversa e lei risponde: “Io ti ringrazio per questa cosa e mi fa tanto piacere. Forse per la, lo dico e mianche da piangere, questa luce che vedi non arriva da nessun altro al di fuori di me stessa. E lo devo a tutti voi, a questo straordinario lavoro e al pubblico che mi sta dando un amore così grande che nella vita non mi è mai capitato. Quindi grazie. Non c’è nessun uomo, siete voi”. Nel pronunciare queste parole,si commuove fino alle lacrime. La sua dichiarazione d’amore al pubblico è accolta da un grande applauso. Jonathan conclude lanciando una frecciatina a Giovanni Ciacci: “Con te non mi sono mai sentito un ospite, ma sempre a casa”. ...

Giorgiolaporta : È #Natale anche per i bimbi malati di #cancro, che avranno un dono grazie all'Associazione @AChiaraParadiso. Li con… - Pontifex_it : Ci sono due atteggiamenti da cristiani tiepidi: mettere nell’angolo Dio - o mi fai questo o non andrò più in chies… - mandvzukic : alle bimbette stupide che mi scrivono che IO sono frustrata non auguro mai di stare male perché il proprio calciato… -