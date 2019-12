‘Mi ha lasciato dopo il ricovero in ospedale…’ | Tiberio Timperi racconta di un Natale

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 22 dicembre 2019)ricorda il Santosenza la madre Nel nuovo numero dal magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista a. Il conduttore di Unomattina in Famiglia hato un Santoche difficilmente dimenticherà. Una festa che ha passato in maniera triste a causa della morte della madre. Quest’ultima era ricoverata in … L'articolo ‘Mi hailin ospedale…’:di undoloroso proviene da KontroKultura.

