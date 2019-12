Meteo | le previsioni di lunedì 23 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 22 dicembre 2019) La settimana di Natale inizierà con miglioramenti al Nord e al Centro Italia. Dopo una domenica di maltempo con una vittima a Napoli,23arriva tempo prevalentemente soleggiato in Liguria e Pianura Padana e nelle regioni centrali. Neve sulle Alpi e rovesci e temporali al Sud, in particolare sulle coste tirreniche e in Puglia. Le temperature si mantengono stabili a eccezione dell'area meridionale dove il termometro scende di qualche grado (LE). Leal Nord Tempo stabile e ampiamente soleggiato in Liguria e in Pianura Padana al Nord, variabilità e qualche nevicata sulle Alpi confinali dai 900 ai 1.000 metri. Le temperature sono stabili con massime tra i 9 e i 13 gradi.di sole a Milano, dove non è presente alcuna allerta. Nessun rovescio e giornata serena anche a Torino. Leal Centro Giornata in gran parte soleggiata ...

