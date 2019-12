Meteo Bari domani lunedì 23 dicembre | nubi sparse

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 22 dicembre 2019) Previsionidi23: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento delTaranto e provincia di23. Rimani connesso conWeek Clicca QUI23Italia Ila Milano e Provincia A23cieli molto nuvolosi o coperti con … L'articolo23proviene da www.week.com.

cronaca_news : Puglia, in poche ore dalla primavera con i peri in fiore all'allerta meteo per il vento. Coldiretti: 'Un disastro'… - rep_bari : Puglia, in poche ore dalla primavera con i peri in fiore all'allerta meteo per il vento. Coldiretti: 'Un disastro'… - Telebari : Bari, il meteo del colonnello Laricchia: “Weekend caratterizzato dalle perturbazioni. Natale? Il 24 e 25 più sole c… -