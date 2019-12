Mercato Milan | Paquetà in odore di cessione | c’è il Psg Discorsi avviati

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)è indicontatti con il Psg. Il brasiliano rischia di salutare un anno dopo il suo arrivo Ilpotrebbe presto salutare Lucas. Per il giocatore, arrivato lo scorso gennaio nelinvernale, sono in corso deiper lacon il Paris Saint Germain. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio. Secondo l’esperto di trattative, contatti giàtra le due società, col brasiliano che può raggiungere svariati connazionali verdeoro alla corte di Leonardo e Tuchel. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Boban: 'Fa molto male, siamo stati imbarazzanti e non può essere il #Milan. La squadra non ha reagito dall'inizio… - AntoVitiello : #Pioli: “Nessun giocatore del #Milan deve permettersi di pensare al mercato, se vedo qualcuno distratto non verrà c… - tancredipalmeri : BOOM! Ibrahimovic in trattativa avanzate con l’Everton. È priorità sul Milan. I dettagli della proposta e delle… -