Mercato Juventus | pazza idea Vidal | il cileno può tornare | ecco i dettagli!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Nonostante domani ci sia in palio il primo trofeo della stagione, lanon perde assolutamente di vista il. Il centrocampo sembra essere il reparto in cui i bianconeri potrebbero fare i maggiori movimenti. Un nome che stuzzica la fantasia della società piemontese è quello di Arturo. Il centrocampistaè praticamente ai ferri corti con l’allenatore del Barcellona Valverde. Ed è presumibilmente per questo che potrebbe addirittura chiedere la cessione già a gennaio. Suci sarebbe da tempo l’interesse dell’Inter. La trattativa sembrerebbe però essere in fase di stallo.nel mirino Edche ,secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Paratici potrebbe approfittare della situazione e mettere a segno il colpo. In caso di cessione di Emre Can, ilsarebbe la prima scelta. Leggi anche:...

