Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sportriporta alcune indiscrezioni sulle formazioni chemetteranno probabilmente in campo questa sera al Mapei Stadium. In difesa dovrebbe farcela Luperto, in accoppiata, al centro, con Manolas. Ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Ruiz e Zielinski in mediana accanto ad Allan. Nel tridente di attacco, invece, sembraLoano su. Centravanti Milik, a suo fianco Insigne. Per quanto riguarda il, Pegolo è confermato tra i pali. I laterali potrebbero essere Kyriakopoulos e Muldur, con Marlon o Ferrari e Romagna centrali. Poi Magnanelli e Djuricic. Mentre in attacco doppio ballottaggio: Boga-Traoré e Duncan-Berardi. L'articolosuilsta.

napolista : Mediaset: Sassuolo-Napoli, Lozano favorito su Callejon Le probabili formazioni che saranno schierate in campo da De… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni, Lozano favorito su Callejon - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni, Lozano favorito su Callejon -