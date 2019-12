Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nuova puntaa nella battaglia legale tra Vivendi e. «Alcuni eventi degli ultimi mesi non sono stati rappresentati in modo corretto e completo». Lo afferma Vivendi in una lettera...

fisco24_info : Mediaset:?Vivendi vuole bloccare il piano Mfe. Convocato Cda: Nuova puntaa nella battaglia legale tra Vivendi e Med… - Affaritaliani : Mediaset: 'Vivendi persiste nel tentativo di blocco del progetto MFE' - Primaonline : #Mediaset: norme anti-Vivendi contrarie a diritto Ue per l’avvocato della Corte dell’Unione. La holding di Cologno:… -