Marocchini offrono da bere a 3 donne, poi cercano di seuqestrarle (Di domenica 22 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano I nordafricani, che evidentemente pensavano di avanzare dei diritti nei confronti delle clienti per il solo fatto di aver offerto loro da bere, hanno sequestrato le donne ed il proprietario del locale, accorso in loro difesa, chiudendoli in cortile. Dopo un'ora di paura e minacce è arrivata la polizia, che ha posto fine all'incubo Hanno offerto da bere a tre donne e questo secondo loro gli avrebbe permesso in qualche modo di avanzare dei diritti nei loro confronti. Protagonisti di questa assurda vicenda, raccontata dal Resto del Carlino, sono due Marocchini di circa 50 anni che, la scorsa notte, sono entrati completamente ubriachi all'interno di un circolo privato di San Damaso, una frazione del comune di Modena. I nordafricani sono stati fatti entrare dal titolare dell'attività nonostante il circolo fosse in chiusura perchè uno dei due ogni tanto ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Marocchini offrono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marocchini offrono