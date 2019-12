Marchegiani | “Politano buona alternativa | ma non mi priverei di Llorente”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il mercato è già arrivato. Tanto che a Sassuolo-Napoli ancora caldo, nello studio di Sky si parla già del mercato azzurro. A cominciare dal possibile scambio Politano-Llorente.dice che “Politano troverebbe più spazio che all’Inter. E’ una, salta bene l’uomo, ha l’ultimo passaggio. Ma non rinuncerei a Llorente. Ormai è al terzo posto con Gattuso, dopo Milik e Mertens. Ma è unico nella rosa del Napoli”. E Bergomi aggiunge: “Gattuso cerca uno che rientri sul proprio piede, come faceva Suso al Milan” E gli aggiornamenti di mercato confermano tutte le voci in campo: “Il Napoli cerca un regista, il profilo preferito è Torreira, ma non è facile trattare con Arsenal. Un’può essere Berge, centrocampista di qualità del Genk. C’è poi il possibile scambio Llorente-Politano. In attacco bisogna capire se ...

