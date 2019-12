Maratona Riverdale su Italia1 con le prime tre stagioni | orari e programmazione

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) In attesa di vedere la quarta stagione, ripartesucon unache accompagnerà i fan per tutto il periodo natalizio. Mediaset manderà in onda i primi tre cicli di episodi ogni mattina, a partire da sabato 21 dicembre, con unavolta a intrattenere il pubblico di giovanissimi. La serie tv, basata sui personaggi apparsi nei fumetti Archie e trasmessa negli Stati Uniti sulla CW, è diventata un vero fenomeno di culto in grado di conquistare sia adolescenti che adulti. Merito di una trama che mescola l'elemento teen con il mistero.- che dà il titolo alla serie tv - è una cittadina apparentemente perfetta, ma sotto questo aspetto, ogni residente nasconde una fitta oscurità. La trama segue le vicende corali di un gruppo di ragazzi: Archie Andrews (KJ Apa) è un giocatore di football del liceo con la passione per la musica; Betty Cooper (Lily ...

