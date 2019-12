Manuela Cacco fuori dal carcere per poche ore | dall’odio per Isabella Noventa alla

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Omicidiodal, ha beneficiato di un permesso speciale per andare a trovare il padre malato. Reclusa dal 2016 per essere stata complice di Freddy e Deborah Sorgato, condannati a 30 anni di reclusione anche in Appello per aver ucciso la segretaria di Albignasego (la notte a cavallo fra il 15 e 16 gennaio 2016) e fatto sparire il suo cadavere, la tabaccaia Veneziana è tornata in libertà per la prima volta da quando è finita indal, permesso speciale per lei Condannata a 16 anni e 10 mesi di reclusione, la donna è stata l’unica del trio diabolico ad avere collaborato con la magistratura, consentendo in parte la ricostruzione della dinamica omicidiaria. Fu lei – ritenuta attendibile dagli inquirenti – a puntare il dito contro Deborah, sostenendo che la sorella di Freddy sarebbe stata l’esecutrice materiale ...

piobulgaro : Omicidio Isabella Noventa, Manuela Cacco esce dal carcere Leggi qui ? - zazoomblog : Omicidio Isabella Noventa Manuela Cacco per la prima volta esce dal carcere - #Omicidio #Isabella #Noventa #Manuela… - zazoomblog : Omicidio Isabella Noventa Manuela Cacco per la prima volta esce dal carcere - #Omicidio #Isabella #Noventa… -