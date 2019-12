Manovra economica | testo blindato | posta la fiducia alla Camera

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il governo ha posto lasul maxiemendamento sostitutivo dell’articolo 1 della, presentando unsenza modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato. Il voto è previsto per il 23 dicembre 2019, cosa che sancirà l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio relativa al 2020.lasullaA porre la questione dia nome dell’intero esecutivo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. La votazione per appello nominale avrà inizio nel pomeriggio di lunedì a partire dalle 15:30. Le dichiarazioni di voto dei singoli partiti sono invece previste alle 14:00. Dure critiche dalle opposizioni che hanno lamentato sia l’impossibilità di modificare ilarrivatoin commissione sia i tempi troppo ristretti che sono stati dedicati ...

