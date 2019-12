Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ ormai praticamente fatta per il trasferimento di Marioin, al. Il calciatore bianconero è stato questa mattina mentre era già sul posto per effettuare le. I termini dell’accordo, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sono i seguenti: “Alla Juventus andranno 5 milioni per il suo trasferimento e il calciatore sottoscriverà un accordo di 18 mesi”.è passato dall’essere il protagonista della Juventus di Allegri ad esubero di mercato. Lasciato ai margini del progetto con l’arrivo di Sarri, la sua partenza a gennaio era già cosa scontata. Mario raggiunge così l’ex compagno di squadra Benatia. OFFICIAL: @Mario9 has joined @SC alongside @MedhiBenatia . .#Juventus#pic.twitter.com/9k66cvikqt — J Talal ⚪️⚫️ أبطال آسيا

GoalItalia : Mandzukic ad un passo dall’approdo in Qatar: spuntano anche le immagini che lo avvicinano all’Al Duhail ???? [… - napolista : Mandzukic verso il Duhail (Qatar). Stamattina le visite mediche Manca solo l’ufficialità. Alla Juventus andranno 5… - thekingsalo : #Mandzukic verso l'Al Duhail, si attende l'ufficialità. Visite mediche in corso. -