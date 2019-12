Maltempo | Valle Vitulanese | apprensione per i fiumi e comuni senza corrente VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiL’ondata diche da ieri sera si è abbattuta sull’intera provincia di Benevento sta creando disagi e situazioni di pericolo. Da Telese a Ponte, da Foglianise a Montesarchio, passando per Vitulano e Torrecuso si registrano allagamenti, frane e smottamenti. È bastata una giornata di temporali a trasformare le strade in, a far cadere gli alberi e creare disagi diffusi su tutto il territorio sannita. Sono molte le situazioni di criticità, anche la portata dell’acqua deiè aumentata e la caduta di alberi e frane hanno provocato non pochi disagi ai cittadini. Due pini sono crollati all’interno del cimitero di Vitulano, precipitando su alcune tombe. L’area al momento è stata transennata, in attesa che vengano rimossi. Il sindaco Raffaele Scarinzi fa sapere che in paese manca ladalle 4 di questa mattina e sui ...

