Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Undi 62è mortoda undi grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo questa mattina aa causa del. È successo intorno alle 7, in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città: l’, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dai sanitari del 118 ma una volta arrivato in ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62, presente dain maniera regolare sul territorio italiano. Risiedeva a Maddaloni (Caserta) e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città. Sale così a tre il numero delle vittime di questa ondata diche da diversi giorni si sta abbattendo ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo: uomo muore in #FriuliVeneziaGiulia travolto dalla corrente, un motociclista disperso in un fiume nel… - Noovyis : (Maltempo, uomo di 62 anni muore schiacciato da un albero caduto a Napoli. Ancora allerta meteo in 11 regioni) Pla… - tigrotta60 : RT @Corriere: Maltempo, cade un albero e muore schiacciato un uomo di 62 anni -