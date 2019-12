Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di domenica 22 dicembre 2019) Incidente nella notte a Sant’Antioco: in salvo i 12 membri dell'equipaggio. Trecento persone sfollate in. Ieri altre due vittime in Friuli e Toscana

MuredduGiovanni : RT @catenaaurea66: A Napoli un uomo è morto travolto da un albero caduto per il vento irreale di queste ore. Era un marocchino 62nne, regol… - Bocchinomaria : Maltempo, un uomo ucciso da un albero a Napoli. In Irpinia un torrente “solleva” una piazza. A Varigotti a rischio… - ippolitasantare : Maltempo in tutta Italia: le ultime -