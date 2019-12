Maltempo | un morto a Napoli schiacciato da albero

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Unper ilda un. La tragedia su via Nuova Agnano, nella parte occidentale della città. L'uomo aveva 62 anni ed era di nazionalità marocchina: inutili i soccorsi dei sanitari del 118, l'uomo è giunto in ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.

