Maltempo | tragedia sfiorata per il forte vento a Reggio Calabria | camion si ribalta

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)stamattina al mercatino popolare di, che si svolte come da tradizione a Botteghelle, nella zona Sud della città. A causa del, unsi èto per l’effetto-vela determinato dal tendone. Si èuna strage: sul posto erano presenti centinaia di persone, ma fortunatamente non ci sono feriti.L'articoloper ilsidentro il mercatino FOTO Meteo Web.

CDNewsCalabria : #Maltempo da #paura a Rogliano (CS), #tragedia sfiorata - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #Fuorigrotta Tragedia maltempo, 62enne ucciso dal crollo di un albero - lazzarella57 : Tragedia a Napoli: muore un uomo a causa del maltempo -