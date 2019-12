Maltempo Toscana | nel fiorentino in calo i livelli dei fiumi | si abbassa anche l’Arno

(Di domenica 22 dicembre 2019) La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che dal pomeriggio tutti iidrometrici del reticolo minore risultano in, mentre rimangono ancora sopra la prima soglia di guardia iidrometrici del fiume Arno. Al momento il colmo della piena sta transitando nel tratto empolese. “Nel corso della serata e della notte – spiega il consigliere Massimo Fratini, delegato alla Protezione civile della Metrocittà – è atteso un’ulteriore diminuzione deidi tutti i corsi d’acqua del territorio metropolitano“.L'articolo: nelindei, sil’Arno Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

emergenzavvf : Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile… - emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… -