Maltempo Toscana | esonda torrente nel Pisano | salvato automobilista

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa dell’zione di un corso d’acqua per le intense piogge delle scorse ore, unè stato tratto in salvo dai vigili del fuoco a San Miniato (Pisa) perché rimasto intrappolato su un ponticello in località Serra. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico. Disagi registrati anche nel resto della provincia di Pisa, da Volterra al mare, per le forti raffiche di vento che hanno spezzato rami e trasportato detriti sulle sedi stradali. Sull’Aurelia, tra Pisa e Livorno, un grosso ramo è caduto un’auto in transito: illesa la conducente. Danni anche a Madonna dell’Acqua per il vento. Complessivamente su tutto il territorio sono una quarantina le richieste di intervento pervenute nel corso della notte alla sala operativa dei vigili del fuoco.L'articolonelsembra essere il ...

