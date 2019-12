Maltempo Sicilia | alberi caduti e allagamenti a Palermo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Forti raffiche di vento e piogge intense hanno provocato danni ae provincia tra la notte e stamattina: numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco perspezzati dal vento e finiti in strada, cornicioni staccati, danni auto parcheggiate, tetti di lamiera divelti.sonoin particolare in tratti delle statali a nord e a sud di, sulle carreggiate di vie Ciane, Galatea, Principe di Scalea, Stefano Gatti e a Capogallo. La pioggia ha provocato, nelle zone Villagrazia e Ciaculli. In piazza Indipendenza si è verificato l’allagamento di corso Re Ruggero.L'articoloMeteo Web.

SkyTG24 : Maltempo Sicilia, 5 isole delle Eolie senza collegamenti da 7 giorni - DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, giovedì #19dicembre, su parte della Sicilia. ??#allertaGIALLA in 5 regioni. ???? Avviso di condi… -