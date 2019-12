Maltempo | provincia di Latina nel caos | 8 feriti e strade chiuse

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilche ha flagellato il sud del Lazio nel weekend, in particolare ladispazzata da fortissime raffiche di vento, ha causato danni ingenti. I rami spezzati e le decine di alberi caduti hanno isolato alcune zone imponendo la chiusura di diversi tratti della via Appia. Otto i, tra cui un motociclista, travolto da un ramo e operato d’urgenza all’ospedale Goretti di. I vigili del fuoco sono rimasti incessantemente impegnati dalla scorsa notte per ripristinare i collegamenti e soccorrere le famiglie che non potevano uscire dalle abitazioni a causa della caduta di rami in diverse zone del territorio. Anche il sindaco di, Damiano Coletta, ha lanciato l’allarme invitando i cittadini a restare a casa e si e’ recato di persona in ospedale a trovare i. E’ stata anche annullata la partita di calcio ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Imperia, potenziato il dis… - salernonotizie : Maltempo: le strade chiuse a Salerno e provincia -