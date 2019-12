Maltempo | notte complicata nel Sannio | critica la situazione in Valle Caudina

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento –intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento, alle prese con allagamenti, cadute di alberi e cedimenti di strade in tutto il territorio. Numerose le chiamate al centralino dei caschi rossi per richieste di soccorso, sia in città che in provincia. La zona più colpita risulta la, con il cedimento di una strada a Pannarano. Si segnalano cartelloni pubblicitari crollati (come ad esempio in via Ponticelli), o un albero crollato nel quartiere Pacevecchia (foto). Drammatica invece laa san Martinoper lo straripamento di un torrente. Le strade e le abitazioni sono state invase da acqua e fango, numerose famiglie sono state evacuate. Lasi presentaa causa della presenza di detriti lungo tantissime strade dell’entroterra sannita. L'articolo ...

