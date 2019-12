Maltempo Napoli | stop alle navi per le isole | mare troppo agitato | vento distrugge le

Maltempo - mare in burrasca : fermi i collegamenti con il Golfo di Napoli : Ischia e Procida isolate a causa del mare in burrasca, mentre da Capri un solo traghetto è riuscito a partire alle 8 prima dello stop a tutte le linee. Le compagnie di navigazione non prevedono una ripresa rapida delle corse ed è dunque verosimile che il blocco dei collegamenti marittimi si protragga per tutta la giornata. A Pozzuoli, l’approdo più vicino ad Ischia e Procida, diverse decine di persone attendono da ieri sera di imbarcarsi: ...

Maltempo in tutta Italia - un uomo è morto a Napoli schiacciato da un albero. Torna la paura per l’acqua alta a Venezia : A Napoli un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni. Un container, invece, è finito su un automezzo per la raccolta dei rifiuti: illeso l’autista, ricoverato in ospedale per lo shock. #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #Maltempo in #Campania, svolti 340 interventi. Maggiori criticità nell’avellinese: a Forino e Cervinara evacuate dalle abitazioni alcune famiglie ...

Maltempo - schiacciato da un albero : un morto a Napoli : Un uomo di 62 anni è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. È accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62 anni, presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano. ...

Maltempo - un morto a Napoli a causa di un albero caduto. Danni a Roma - vento e mareggiate in tutta Italia : Maltempo in tutta Italia: un morto a Napoli, Danni a Roma, Sieve esondato Giornata di grande Maltempo quella di oggi, domenica 22 dicembre 2019, su tutta Italia: a Napoli, un uomo è morto schiacciato da un albero caduto a causa del forte vento; a Roma, si segnalano alberi caduti in varie zone oltre, parchi e cimiteri chiusi e grosse mareggiate sul litorale, mentre nel Fiorentino è esondato il fiume Seve. Un bilancio in continuo aggiornamento che ...

