Maltempo | mareggiata in Liguria | a Varigotti tre palazzine inagibili

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Laannunciata sta facendo danni nel Ponente della. Nel borgo di, a Finale Ligure, c’e’ stato il cedimento di un muro di contenimento del fronte mare. Tre, tra vico Fontana e vico Mendaro sono state dichiarate. Il moto ondoso ha distrutto il litorale, con l’acqua che si e’ infiltrata sotto le abitazioni. “La situazione e’ critica, c’e’ il rischio di crolli. alcuni civici sono abitati e le persone sono state sfollate, altri sono seconde case e abbiamo avvisato i proprietari di non venire per passare le feste natalizie” spiega il sindaco Ugo Frascherelli. Distrutta anche la condotta fognaria e si registrano danneggiamenti anche agli impianti per l’erogazione del gas. Laha fatto danni anche a Portosole e Porto Vecchio a Sanremo (Imperia), tanto che la Capitaneria ha ...

repubblica : RT @RepubblicaTv: Maltempo Toscana, la mareggiata a Castiglioncello: le onde invadono la costa - RepubblicaTv : Maltempo Toscana, la mareggiata a Castiglioncello: le onde invadono la costa - marielSiviglia : RT @RepubblicaTv: Maltempo Toscana, la mareggiata a Castiglioncello: le onde invadono la costa -