Maltempo | mare in burrasca | fermi i collegamenti con il Golfo di Napoli

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ischia e Procida isolate a causa delin, mentre da Capri un solo traghetto è riuscito a partire alle 8 prima dello stop a tutte le linee. Le compagnie di navigazione non prevedono una ripresa rapida delle corse ed è dunque verosimile che il blocco deimarittimi si protragga per tutta la giornata. A Pozzuoli, l’approdo più vicino ad Ischia e Procida, diverse decine di persone attendono da ieri sera di imbarcarsi: sono isolani che tornano a casa per le feste e turisti che hanno scelto le isole per le vacanze natalizie. Situazioni simili ad Ischia Porto e Marina Grande, con numerosi passeggeri in attesa nelle stazioni marittime del primo mezzo in partenza. L'articoloincon ildiproviene da Ildenaro.it.

ElenaInvernizzi : RT @LucaSucci: …l'importante è che la flotta salva clandestini sia pronta all'intervento in mare! @Yi_Benevolence @markorusso69 @Acidelius… - ingenuere : RT @LucaSucci: …l'importante è che la flotta salva clandestini sia pronta all'intervento in mare! @Yi_Benevolence @markorusso69 @Acidelius… - reteversilia : Maltempo a #viareggio: il mare invade i bagni, sacchi di sabbia lungo il Burlmacca e alberi caduti -