Maltempo Marche | alberi caduti per forte vento | notte di super lavoro per i vigili del

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)di intensoper idel fuoco di Fabriano (Ancona) e di Macerata, a causa dell’ondata diche si è abbattuta sul territorio: forti raffiche diche hanno provocato il crollo di moltie piante. Un albero si è abbattuto su due auto in sosta in piazzale Matteotti a Fabriano, un altro nel parcheggio della caserma dei carabinieri. Molti interventi deianche a Camerino e Castelraimondo perin strada e in un cortile. Sorvegliati speciali il torrente Giano e il fiume Sentino, gonfi d’acqua per la pioggia.L'articoloperdiper idel fuoco Meteo Web.

AnsaMarche : Maltempo, alberi su auto per forte vento. Ventina interventi a Fabriano, piante in strada anche a Camerino - in_appennino : RT fsnews_it '#Maltempo #Marche, linea Civitanova – Fabriano: circolazione riattivata fra Tolentino e San Severino… - in_appennino : RT fsnews_it '#Maltempo #Marche, linea Civitanova – Fabriano: avverse condizioni meteo, circolazione sospesa fra To… -