Maltempo Liguria | Toti | “30 allerte solo in autunno | danni per oltre 500 milioni di euro”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Proprio in queste ore stiamo aggiornando con il Dipartimento nazionale di Protezione civile il conto deicomplessivi: eravamo giài 500, saliremo ancora. Stiamo arrivando a cifre davvero imponenti“. Lo ha spiegato il presidente della RegioneGiovannidurante i sopralluoghi di oggi nelle zone della provincia di Imperia più colpite daidovuti aldegli ultimi giorni. “Per questo – aggiunge– continuo a chiedere un tavolo: abbiamo bisogno non solamente di rimediare ai guasti di questoche ci ha visto diramare 30(mai successo), ma occorre cominciare anche a prevenire,a inseguire ida“.L'articolo: “30inper500di euro” Meteo Web.

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… -