Maltempo Liguria | frana sulla Aurelia tra Chiavari e Rapallo | un ferito

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa delle piogge che hanno interessato l’area nelle scorse ore, unasi è staccata nella notte a Zoagli, sull’, tra(GE), ostruendo l’accesso alla galleria delle Grazie. Sul posto vigili del fuoco, tecnici Anas e carabinieri. Una donna, che si trovava della sua auto, non si sarebbe accorta che l’uscita della galleria era bloccata ed è finita contro il muro di detriti: soccorso dal 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lavagna.L'articolotra, unMeteo Web.

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… -