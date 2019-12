Maltempo | Legambiente | Campania sott’acqua | mettere in sicurezza il territorio

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Bastano “48 ore di vento forte e pioggia intensa” per mandare “lasott’acqua”. Dove “straripano fiumi e laghi, franano crostoni dalla Costiera Amalfitana alla Valle Caudina, cadono alberi a Napoli”. Così afferma in una nota Mariateresa Imparato, presidente. “Nella nostra regione non reggono le città ne le aree interne ai fenomeni meteorologici estremi. La responsabilità dei danni, della melma e del fango, che mettono a repentaglio vite umane e a rischio case e strade, va ricercato nell`assenza di controlli, nella mancanza di una seria e concreta politica di prevenzione e monitoraggio del, nella devastazione e cementificazione di vastissime aree”. Insomma “siamo davanti ad un ‘emergenza climatica ben visibile con il continuo ripetersi di fenomeni alluvionali. E neanche laè ...

