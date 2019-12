Maltempo | ingenti danni nel salernitano Daniele | “Sottovalutato l’emergenza”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Ci risiamo… le incessanti piogge, cadute in queste ore, continuano a creare disagi ein tutta la provincia. Sono anni che come organizzazione sindacale invochiamo veri investimenti per la messa in sicurezza dell’ intero territorio. Gli interventi minimi che di volta in volta vengono messi in campo per ripristino e messa in sicurezza si sono rivelati inadeguati e fallimentari“, ha dichiarato Luca, Segretario Generale della Fillea Cgil di Salerno. “Ora basta , la situazione è drammatica, da un momento all’altro ci possono essere eventi catastrofici e vittime, così come nel ’98 . È inaccettabile continuare a vivere con queste paure. Le istituzioni facciano mea culpa per l’eccessivo ritardo, per aver da sempre sottovalutato l’emergenza ed intervengano da subito con risorse importanti“. L'articolo, ...

