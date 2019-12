Maltempo in Italia | c’è una vittima | schiacciato e ucciso da un albero

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) La bufera di vento che si è abbattuta all’alba su Napoli è stata distruttiva sotto molti aspetti. Giù gli alberi, cartelloni pubblicitari caduti, distrutti tendoni e fioriere dei ristoranti, in frantumi le vetrate dei portoni.La conta dei danni parte dal rione Traiano, via Piave e via Caravaggio per attraversare Chiaia, dal corso Vittorio Emanuele e via Crispi fino alla Riviera e al lungomare. E anche la pioggia crea disagi: allagata la corsia che costeggia la Villa Comunale, ridotto a un guado il primo tratto di via Marina. Ma non solo. Ilnel napoletano, porta via anche la vita di un uomo di 62 anni, morto a Napoli proprio perchéda undi grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. È accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i ...

LauraGaravini : Anche il maltempo di queste ore in diverse regioni dimostra quanto serva un piano #shock per l'Italia. Come proponi… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #22dicembre, in 11 regioni. ?? #allertaGIALLA su gran parte dell'Italia. ?????Persistono p… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #21dicembre, in 11 regioni. ?? #allertaGIALLA su gran parte dell'Italia. ???Ancora piogge… -