Maltempo | il presidente Biancardi | “Vicini alle popolazioni colpite”

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Siamo vicinicolpite dal. Come Amministrazione Provinciale ci siamo messi subito all’opera, intervenendo con tempestività, per liberare le strade di nostra competenza da fango e detriti. In alcuni casi siamo stati costretti a chiudere le arterie, a causa di frane e smottamenti“. E’ quanto sottolinea ildella Provincia, Domenico, che ringrazia operatori, tecnici e funzionari dell’Ente “per l’impegno e il lavoro che stanno portando avanti da ore per fare frontevarie emergenze. Un lavoro straordinario e da elogiare”. “Stanzieremo subito dei fondi – aggiunge il– per ripristinare le strade provinciali danneggiate. Allo stesso tempo, chiediamo a Regione e Governo di liberare risorse e avviare un grande piano di messa in sicurezza dal punto ...

