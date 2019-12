Maltempo | il Po torna a fare paura sull’asse Cremona-Mantova

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Allerta sull’asseper la piena del fiume po. Ail livello è 1,77 sopra lo zero idrometrico. L’Aipo ha avvisato che “le precipitazioni delle ultime ore e l’innalzamento dei livelli di diversi affluenti porteranno a un incremento dei valori del fiume Po nel tratto mediano, dove si prevede il superamento della soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nell’arco delle prossime 24 ore lungo il tratto tra Piacenza a Borgoforte“. Aipo in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile ha aumentato la vigilanza sugli affluenti emiliani, in particolare sul torrente Enza e sul fiume Secchia.L'articolo: il Posull’asseMeteo Web.

