Maltempo Friuli Venezia Giulia | recuperato il corpo dell’uomo annegato nel Meduna

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ stataildell’uomo rimasto intrappolato nella propria auto dopo aver tentato ieri di attraversare ildal guardo di Murlis, tra Cordenons e Zopola, nonostante il divieto di transito per. Si tratta del 56enne Iris Soncin di Valvasone Arzene. L’uomo aveva lanciato una richiesta d’aiuto sabato notte, ma poi era stato travolto con la sua auto dal fiume in piena, morendo. Le ricerche sono scattate immediatamente ed sono proseguite per tutta la giornata di ieri, ma senza esito. Questa mattina i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere l’auto, ad imbragarla, a sollevarla e a trascinarla a riva. E’ stato quindi possibile anche estrarre ildell’uomo e identificarlo.L'articoloildell’uomonelMeteo ...

