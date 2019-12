Maltempo Firenze | in aumento il livello dell’Arno | in calo Bisenzio e Ombrone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana disegnala che al momento le precipitazioni sono terminate sul territorio ma si riscontrano ancora problemi diffusi sulla viabilità per caduta alberi e smottamenti. Chiusa la SP17 Alto Valdarno per frana tra il km 2 e il km 3 (tra le località Leccio e Cancelli). I livelli idrometrici dei fiumiPT sono in diminuzione. I livelli del fiume Arno sono ancora incon raggiungimento del colmo di piena aprevisto per le ore 13. “Si consiglia di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e percorrendo la viabilità per la possibile presenza di ostacoli sulla sede stradale (rami, sassi, ecc…). Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi ...

LandiDario : Maltempo a Livorno, allagamenti e alberi caduti: i vigili del fuoco salvano quattro automobilisti in via Firenze - gaia_simonetti : RT @qn_lanazione: Il maltempo a #Firenze: la situazione - MassimoLandi7 : #Livorno #meteo #maltempo #22dicembre ??? Maltempo a Livorno: allagato il sottopasso di via Firenze, auto in panne… -