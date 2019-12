Maltempo | esondazioni in Campania | mercantile incagliato in Sardegna FOTO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ancora piogge e vento in diverse regioni italiane: evacuate alcune famiglie nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, a causa di allagamenti. Una nave rimane incastrata negli scogli a Sant’Antioco. GLI AGGIORNAMENTI - LE PREVISIONI

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - CronacheNuoresi : Maltempo. Danni in tutta la Provincia per il vento e le abbondanti precipitazioni... #vento #pioggia #fiumi… - MarchesiMattia : RT @raffaellapaita: La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate ed es… -