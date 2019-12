Maltempo | De Luca | Segnaleremo al Governo lo stato di calamità della Campania

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) “subito allodiche ha colpito l’intera, con danni enormi all’economia, all’agricoltura e al turismo nel caso specificoCostiera, anche e soprattutto in questo periodo festivo”. Lo fa sapere il presidenteRegione, Vincenzo De, che su Facebook spiega di aver visitato San Martino Valle Caudina, in provincia di Benevento, e in Costiera Amalfitana, in particolare nel tratto tra Vietri e Capo d’Orso. “Con il sindaco di Cetara – racconta De– abbiamo effettuato diversi sopralluoghi, dal luogofrana che ha bloccato ieri i collegamenti alle porte del Comune costiero, fino alla parte alta del paese dove si è verificato un altro importante evento franoso. Situazione molto delicata per Cetara, dove in particolare occorre intervenire subito sulla viabilità...

salernotoday : Danni maltempo in Costiera, sopralluogo di De Luca: l'appello dell'Anci - ildenaro_it : #Maltempo, Vincenzo De Luca: Segnaleremo al #Governo lo stato di calamità della #Campania - positanonews : Maltempo, a Cetara arriva il Governatore De Luca: 'Noi in prima linea' - -