Maltempo | Coldiretti | “Fiumi esondati | campi sott’acqua” FOTO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiIl secondo giorno di allerta meteo è un bollettino di guerra in tutta la regione, con danni incalcolabili all’agricoltura. Lo comunicaCampania che sta monitorando il territorio attraverso le federazioni provinciali. La lista dei fiumiper le violente precipitazioni si aggiorna di ora in ora. Il Sabato e il Calore sono sotto osservazione, molto ingrossati e minacciosi, con la paura che possa ripetersi il dramma del 2015. In valle Caudina sott’acqua le coltivazioni per l’esondazione di Isclero e diversi torrenti tra San Martino Valle Caudina, Limatola, Puglianello e Montesarchio, a cavallo tra le province di Benevento ed Avellino. Il Volturno è esondato questa mattina nella zona di Amorosi, nel Sannio, allagando i vigneti. Allagati idi foraggio nell’Alto Casertano, tra Pietramelara e Pietravairano, e il Basso Casertano con le ...

