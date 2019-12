Maltempo Campania | nel Casertano case evacuate con battelli | danni a Salerno | nuova frana

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale dirta, che hanno effettuato numerosi in tutto il territorio: i pompieri hanno soccorso automobilisti bloccati in auto, sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale, i cartelloni abbattuti dal vento. Numerosi gli interventi anche per frane e allagamenti, soprattutto nell’Alto-. A Francolise (rta), i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare deiper arrivare alle abitazioni da evacuare, rimaste isolate per l’acqua.per ilanche nel Vallo di Diano, nel Golfo di Policastro e nel Cilento, a sud di: la scorsa notte si sono registrati forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento con decine di alberi caduti, tetti di abitazioni scoperchiati, allagamenti di arterie stradali e smottamenti di ...

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - emergenzavvf : #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interven… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, giovedì #19dicembre, su parte della Sicilia. ??#allertaGIALLA in 5 regioni. ???? Avviso di condi… -