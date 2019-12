Maltempo Campania | gravi danni nel centro storico di San Martino Valle Caudina VIDEO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)ed evacuazioni neldi San, in provincia di Avellino, a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore. La piazza principale del paese è stata devastata dalle acque sotterranee di un torrente "tombato" negli anni scorsi, il cui livello è aumentato a dismisura sollevando il manto stradale.criticità anche nel Vallo di Lauro. A Moschiano, nella frazione San Michele, è franato un costone collinare: alcune famiglie che abitano in zona sono state evacuate in via precauzionale. A Forino una frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali, a Montoro uno smottamento si è riversato sulla strada che collega a Contrada e Avellino.

