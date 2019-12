Maltempo Campania | famiglia portata in salvo dai Vigili del Fuoco in gommone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Unaè stata salvata daidela Puglianello. L’esondazione del fiume Volturno li aveva imprigionati in casa e, per liberarli, è servito l’intervento dei caschi rossi che a bordo di unhanno dapprima portato al sicuro i bambini con i genitori e poi sono tornati per prendere i nonni. Il vento forte non sta dando tregua in queste ore: ha provocato la caduta di diversi alberi, uno è precipitato lungo viale Vittorio Veneto, in centro a Caserta, nei pressi della stazione di Caserta e dell’ex Hotel Jolly, altri a Caserta vecchia e nell’alto casertano. A Capua il fiume Volturno è straripato in diverse zone. Danni si sono registrati a Francolise dove la protezione civile sta ancora prestando aiutato alla popolazione della frazione Ciamprisco e dove sono state evacuate alcune abitazioni.L'articoloin ...

emergenzavvf : #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interven… - SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… - emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… -