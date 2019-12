Maltempo | bufera di neve e vento a Montoso-Rucas | 40 rimarranno bloccati tutta la notte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Unadisi è abbattuta sulla stazione sciistica di, in provincia di Cuneo. Circa 120 persone sono rimaste bloccate per ore, oggi, in automobile e sulle piste da sci tra Bagnolo e, in Valle Infernotto (Cuneo), nei pressi della stazione sciistica di, a 1500 metri di altitudine. Le più sfortunate, circa 40, dovranno rimanere in montagna per la. Raffiche difin oltre i 100 chilometri e la moltatrasportata hanno investito la strada di collegamento con la valle rendendola impraticabile. A meta’ pomeriggio i vigili del fuoco erano riusciti a raggiungere tutte le persone bloccate nelle auto o nell’area del piazzale, ma un nuovo peggioramento della situazione meteo, con un’altradinel tardo pomeriggio ha interrotto il piano di ripristino della viabilita’. La quarantina di persone ...

Ultron65 : RT @Vivien_00: Dopo la bufera di vento #Roma #maltempo - Felcia52 : dopo dieta da bici causa maltempo,ieri pom. sereno.Metto in carica Mp3 e Aipro per oggi ,avviso la moglie, brontola… - Atlantide4world : #Sardegna | Paura sul mercantile davanti a Sant'Antioco: la bufera lo fa sbattere sugli scogli e s'incaglia. La Gua… -