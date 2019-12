Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – L’ondata diche ha investito il Sannio ha coinvolto anche il comune di. Prontamente la Protezione Civile locale, l’arma dei Carabinieri, il comando dei vigili urbani sono interventi per monitorare il territorio ed intervenire nelle situazioni di crisi evitando blocco della viabilità e ulteriori disagi. Queste le dichiarazioni del Sindaco, Angelo Pepe. “Dalle prime ore del mattino insieme all’ufficio tecnico ed il comandante della stazione dei Carabinieri ho verificato tutte le criticità generate in particolare dal forte vento. Ci siamo recati in tutte le contrade dove tempestivamente insieme agli operatori locali siamo intervenuti per evitare ogni disagio per i. Permangono ancora alcuni problemi relativi all’alimentazione elettrica di alcune aree determinata anche dallo straripamento del fiume Ufita all’altezza di ...

anteprima24 : ** #Maltempo ad #Apice, l'#Amministrazione scende al fianco dei cittadini (FOTO) ** - elizha323 : Uscire durante l'apice del maltempo ? -